ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индвидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.75.

«Московские армейцы будут принимать дома самарские «Крылья Советов» в субботу. «Крылья» очень хорошо идут по нынешнему сезону, но, видимо, какая-то компенсация пришла за прошлый чемпионат, когда самарцы много моментов не реализовывали. Сейчас мячи у «Крыльев» летят куда надо, и сейчас это самая результативная команда чемпионата. Но при этом Самара много пропускает — уже девять мячей за семь туров. Это всё-таки многовато для команды, которая идёт в верхней части турнирной таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА играет дома. ЦСКА более понятен и конструктивен. Плюс ЦСКА практически всегда удачно играет с «Крыльями» у себя на арене. В прошлом сезоне в Кубке только была минимальная победа 1:0 благодаря автоголу в самой концовке, но до этого ЦСКА регулярно там минимум по два мяча самарцам забивал.

Не знаю, как «Крылья» сыграют в атаке, но в обороне у них проблемы должны быть. ЦСКА здорово использует стандарты. Приходит Мойзес, приходит Роша на стандарты, плюс не всегда уверенно действует на выходах Иван Ломаев. Поэтому шансы забить у ЦСКА будут, и шансы немалые, как мне кажется.

Минимум два ЦСКА вполне в состоянии «Крыльям» забить. Мой прогноз на эту встречу – индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча за 1.75», — сказал Генич.