«Металлург» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Лада».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.05.

«Магнитка» с «Ладой» играют два раза подряд, отчего складывается впечатление, что Магнитогорск у нас теперь располагается где-то в районе Находки. Первый матч «Магнитка» не без приключений, но всё-таки забрала в овертайме. То есть как бы заранее лишила «Ладу» исступления в повторной игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ещё по итогам первого матча показалось, что «Магнитка» как раз и заряжалась Разиным на два матча, чтобы вытащить из них максимум. У «Лады» даже таких перспектив быть не может, она живёт одним днём и одним матчем. И, уже сыграв его, начинает думать о следующем. Поэтому более отдалённый горизонт планирования должен во второй игре сыграть на хозяев, и они будут выглядеть более мощно, нежели в матче под номером один.

Отсюда и прогноз, согласно которому «Магнитка» и во второй раз обыграет тольяттинцев. Причём на этот раз уложится в основное время, даже если преимущество в счёте будет минимальным. Тотал тоже по сравнению с первой игрой подрастёт, но не так чтобы сильно. Думаю, на этот раз будет выше 4.5.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Андрей Разин неторопливо, по кирпичику складывает новую «Магнитку». И пока на дело его рук смотреть приятно», — сказал Лебедев.