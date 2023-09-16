«Спартак» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 16 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» – «Сочи» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.33.

«Спартак» Гильермо Абаскаля дома сыграет против «Сочи», хотя эта игра должна была пройти на юге России на стадионе «Фишт», но там проблемы с газоном, его приводят в порядок. Не знаю, сумеют ли привести или нет, но по договорённости клубов и по договорённости с лигой матч перенесён в Москву. Соответственно, во втором круге команды уже сыграют в Сочи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Будет экспериментировать, что-то придумывать, фантазировать Абаскаль? Это мы уже узнаем, увидев состав «Спартака». Но многие футболисты уезжали в сборные: кто-то продуктивно, кто-то нет. Бонгонда съездил в свою сборную, забил важный мяч. Уезжал Мартинс, уезжали Джикия и Соболев, Литвинов. Многие игроки уезжали. Тот же Хлусевич с капитанской повязкой выходил в составе сборной. В общем, большая группа игроков отсутствовала, но, может быть, даже это и на пользу «Спартаку».

«Спартак» играет дома против ветеранистой команды, которая неплохо контролирует мяч, но не всегда готова поддержать максимально высокий темп. Если «Спартак» включится с первых минут, «Сочи» будет очень и очень непросто.

Выберу на эту встречу вариант — «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.33. Во вторых таймах «Сочи» часто пропускает: в последней игре с «Оренбургом» три мяча пропустили и расклеились. Я рассчитываю, что быстрый гол «Спартака» как-то заставит «Сочи» раскрыться в этом матче», — сказал Генич.