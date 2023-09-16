«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.62.

«Нижегородцы продолжают будоражить хоккейную общественность, не только не проигрывая, но и не давая никому даже одного очка за ничью в основное время. Но, справедливости ради, следует отметить, что реальных грандов «в полном расцвете сил» среди соперников нижегородцев ещё не было. Был унылый и совсем непонятный «Локомотив», был разобранный СКА. А вот теперь начинается самое интересное. Потому что два следующих соперника устроят команде Игоря Ларионова проверку по гамбургскому счёту.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Начнёт эту проверку на льду «Татнефть-Арены», конечно же, «Ак Барс», который к тому же будет повышенной лютости, поскольку в предыдущем матче проиграл принципиальному сопернику по «зелёному дерби». А потом придёт очередь уфимцев. И в двух этих матчах нижегородцы точно что-то потеряют.

Думается, что терять «Торпедо» начнет ещё в Казани. Нельзя сказать, что нижегородцы совсем уж не знают, что делать с «большими татарами», но более чем двойное преимущество по количеству побед у «Ак Барса» имеется. А в Казани у хозяев преимущество ещё больше. Однако с учётом того, что сейчас творят на льду нижегородцы и насколько их любит фортуна, мой прогноз будет крайне осторожным.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Предположу, что в предстоящем противостоянии «Ак Барс» возьмёт минимум одно очко. И не станет совсем уж всё «сушить» к чёртовой бабушке, что Зинэтула Хайдярович умеет. Поэтому и тотал получится выше 5.5», — сказал Лебедев.