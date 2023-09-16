«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Ахмат» забьёт ровно 1 гол за 2.57.

«На мой взгляд, одна из центральных игр тура. «Ахмат» под руководством Ромащенко не проигрывает. Команда очень свежо, ярко выглядит в атаке. Не знаю, как будет после паузы на матчи сборных. Это возможность Ромащенко поближе познакомиться с игроками, которые не уезжали в сборные, какие-то свои идеи донести.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» играет дома, так что для «Краснодара» это тоже хороший тест как для команды, лидирующей сейчас в РПЛ. В Грозном играть всегда было непросто, тем более против такого сверхмотивированного и находящегося в хорошей форме соперника. И не очень понятно, как эта пауза скажется на действиях «Краснодара». «Краснодар» скуп сейчас на моменты, очень прагматично играет, и меньше всех команда пропустила — всего два мяча (от «Динамо» в 1-м туре и после сумасшедшего удара Антона Миранчука в домашней игре с «Локомотивом»). Не верится мне, что «Ахмат» ничего не забьёт, но вряд ли забьёт много, учитывая оборону нынешнего «Краснодара» в этом сезоне.

Я думаю, что интересный вариант, за который можно поболеть, за хороший коэффициент, — «Ахмат» забьёт в этом матче ровно 1 гол» за 2.57. Редко беру такие варианты, но вот сейчас решил похулиганить», — сказал Генич.