ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.53.

«Турнирная таблица на старте сезона допускает любые чудеса. Но, как говорится, до определённого предела. Ну, ладно, лидерство на Западе «Торпедо» и «Спартака» ещё стерпеть можно. Но восьмое место ЦСКА и особенно предпоследнее место СКА – это, конечно, весело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Получается, что в предстоящем матче «Спартак» не просто фаворит, а фаворит чуть ли не однозначный. Да, собственно говоря, и по игре красно-белые сейчас смотрятся увереннее армейцев. А вот ЦСКА, похоже, катится под откос, и у него уже два поражения подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, всё складывается настолько в пользу «Спартака», что это уже выглядит приблизительно. И это подозрение складывается в достаточно осторожный прогноз: ЦСКА к финальной сирене всё-таки наберёт два очка. Не факт, что это получится в основное время. Почти наверняка будет очень сложный и нервный матч. Но объективно по качеству исполнителей армейцы всё-таки значительно сильнее «Спартака», и это в итоге должно стать определяющим», — сказал Лебедев.