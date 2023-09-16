Ювентус» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.93.

«Ювентус» и «Лацио» сыграют в четвёртом туре Серии А. Римляне сумели всех удивить в прошлом туре, обыграв «Наполи». Но сейчас я всё равно больше склоняюсь к успеху туринцев.

«Лацио», конечно, пока довольно слабо выступает на старте сезона. В первых турах команда Сарри проиграла «Лечче» (1:2) и «Дженоа» (0:1). С такими результатами римляне подходили к матчу с действующим чемпионом страны. Но неожиданно «Лацио» сумел победить «Наполи» со счётом 2:1. В таблице коллектив всё равно пока идёт ниже середины.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Ювентус» играет довольно неплохо. Пока за три тура клуб ни разу не проиграл – 3:0 с «Удинезе» и 2:0 с «Эмполи», а также 1:1 с «Болоньей». В таблице подопечные Аллегри идут в топ-3. Сейчас стартуют еврокубки, в которых «Ювентус» из-за санкций не участвует. Так что у команды будет преимущество перед топовыми соперниками в лиге.

Однако на неделе у «Ювентуса» беда пришла откуда не ждали. Поль Погба провалил тест на допинг и был отстранён. С большой вероятностью клуб разорвёт с ним контракт. И без того хватало проблем у туринцев. Сейчас ещё и уход одной из главных звёзд.

Но всё-таки нельзя сказать, что вся игра «Ювентуса» строилась вокруг Погба. Француз часто был травмирован. Так что его потеря не так сильно скажется на туринцах. По форме «Лацио» всё равно хуже, чем его соперник. Так что я тут больше верю в победу «старой синьоры», — сказал Мостовой.