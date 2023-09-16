«Балтика» — «Ростов»: прогноз Андрея Тихонова на игру 8-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» – «Ростов».
Ставка: «Балтика» не проиграет и обе забьют за 2.50.
«Ростов» с начала сезона пытается нащупать свою игру, но что-то никак не выходит. Пока что жёлто-синие смогли обыграть только «Рубин», который тоже находится на последнем издыхании. «Балтика» же на своём поле выступает неплохо, даже «Зенит» смогли обыграть недавно.
Мне кажется, что с «Ростовом» калининградцы смогут как минимум не проиграть, но обе команды постараются забить хотя бы по одному голу», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ростовчане на выезде не могут набрать очки:
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