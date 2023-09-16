«Балтика» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Ростов» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«У «Ростова» весь тренерский штаб уезжал в сборную, Михаил Осинов оставался командой руководить. Каким будет «Ростов», не совсем понятно. Какой будет «Балтика» — понятно, но где-то «Балтика» очков не досчиталась. Такой футбол непритязательный у «Балтики», при этом команда на последнем месте в турнирной таблице. Мастерство, конечно, игроков «Балтики» подводит. Добавит ли мастерства Кристиян Бистрович — это мы уже посмотрим. Он взят в аренду у ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома до этого «Балтика» проиграла «Уралу» и одержала победу — в матче с «Факелом». Это единственная встреча, где команда набирала очки.

Сложный матч для прогноза, максимально сложный, потому что может качнуться как в одну, так и в другую сторону. «Ростов» очень плохо играет на выезде, очень много пропускает в последнее время в выездных матчах. Ну, может быть, эта пауза тоже как-то и Карпину пошла на пользу, и игрокам «Ростова». Может быть, вернётся уже Осипенко, тогда понадёжнее будет выглядеть оборона.

В общем, когда не знаю, на что поставить, я беру вариант 2-3 гола в матче. Он мне нравится. Ничья 1:1, 2:1, 2:0 – всё может быть. Оценивается вариант хорошо — за 1.98», — сказал Генич.