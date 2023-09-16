«Барселона» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Барселона» — «Бетис».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.03.

«Барселона» сыграет с «Бетисом» в 5-м туре испанского чемпионата. Трудный соперник для каталонцев. Но, думаю, три очка команда Хави должна с игры увезти.

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Пока «Барселона» не проигрывала в новом сезоне. Единственная «осечка» у команды произошла в 1-м туре – 0:0 с «Хетафе». Но после этого сине-гранатовые только выигрывали – 2:0 с «Кадисом», 4:3 с «Вильярреалом» и 2:1 с «Осасуной». С десятью очками подопечные Хави сейчас идут третьими в лиге, отставая от «Реала» на два очка.

«Бетис» же пока чередовал разные результаты. В четырёх турах коллектив два раза смог победить – «Вильярреал» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0). Но в двух других встречах зелёно-белые потеряли очки – 0:0 с «Атлетико» и 2:4 с «Атлетиком». В таблице подопечные Пеллегрини привычно идут в верхней части, на седьмом месте пока что.

Да, уровень «Бетиса» уже выше, чем у обычного «середняка» Ла Лиги. Однако «Барселона» всё равно сильнее. Плюс каталонцы могут воспользоваться большим количеством травм у «Бетиса». Должен клуб набирать очки, особенно сейчас. Так что у гостей тут шансов нет, я думаю», — сказал Мостовой.