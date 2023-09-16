«Спартак» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.06.

«Спартак» примет дома «Сочи» в 8-м туре РПЛ. Обе команды показывают совсем не те результаты, на которые рассчитывали. Но, как бы то ни было, московский клуб для меня тут остаётся фаворитом.

«Спартак» оказался не готов к борьбе за чемпионство. Если ты ставишь перед собой такие высокие цели, то весь сезон нужно выступать стабильно, как минимум не допускать частых потерь очков. И поначалу казалось, что дела у красно-белых идут довольно неплохо. Но вот уже почти через два месяца после старта чемпионата ситуация сильно поменялась.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С десятью очками «Спартак» уже опустился на девятое место. Четыре тура не может выиграть клуб. Единственные очки за этот период он набрал в матче с «Ахматом». Впрочем, остальные соперники были довольно сильными у подопечных Абаскаля. Сейчас же им должно быть проще.

«Сочи» тоже уже совсем не тот, к которому мы привыкли. Слабо верится, что клуб даже за второе место будет бороться. Пока что с шестью очками подопечные Хохлова идут на 12-м месте, почти в зоне вылета. Понемногу начинают распространяться слухи про увольнение тренера. Посмотрим, как сложится судьба команды в этом сезоне. Пока в пяти турах у сочинцев была только одна победа – 4:0 с «Ростовом».

Да, обе команды испытывают трудности. Состав «Спартака» довольно большой, и часто Абаскаль не может выпустить нужных игроков. Однако сейчас был перерыв, думаю, тренерский штаб красно-белых успел провести работу над ошибками. «Сочи» же сейчас слишком слаб. Для меня тут очевидна победа москвичей», — сказал Павлюченко.