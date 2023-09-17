«Рубин» — «Зенит»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

17 сентября состоится матч РПЛ «Рубин» — «Зенит». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Рашид Рахимов против Сергея Семака. Казанский клуб укрепился в последний день трансферного окна, подписав сразу пять игроков. Зенитовцы же усилились только Вильсоном Изидором, но в конце лета никто из лидеров и не покинул Санкт-Петербург. Помогут ли новички казанцам?

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