Эксперты назвали фаворита Гран-при Сингапура Формулы-1

Сегодня, 17 сентября, пройдёт очередная гонка в сезоне Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало гонки — в 15:00 мск. Букмекеры оценили шансы пилотов перед стартом.
Аналитики считают явным фаворитом гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Сделать ставку на победу голландца можно с коэффициентом 1.44. Его главным конкурентом считают монегаска Шарля Леклера, который выступает за «Феррари». Сделать ставку на его успех можно за 7.00.
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Вероятность победы Карлоса Сайнса оценили коэффициентом 13.00, а за 15.00 можно поставить на триумф Фернандо Алонсо. Ставка на победу Серхио Переса предлагается за 19.00.
Коэффициентом 21.00 оценили шансы сразу трёх гонщиков: Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона.
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