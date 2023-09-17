«Урал» – «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Факел» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 2.21.

«В Екатеринбурге «Урал», в последних турах не выигрывавший дома, будет принимать воронежский «Факел», который поменял тренера. В эту паузу пришел Сергей Ташуев на смену Вадиму Евсееву. Сам Вадим Евсеев уже на смену Григоряну отправился в Краснодар спасать «Кубань». В общем, переворот, круговорот тренеров в российском футболе продолжается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ташуев уже сказал, что воронежская команда должна играть агрессивнее, интенсивнее в атаку. И начинать против организованного «Урала», может быть, не самый лучший вариант для «Факела». Может быть, и лучше дома было сыграть, но мы верим Ташуеву? Верим! Верим, что он может игру перевернуть и сделать ее более агрессивной? Наверное, да, вопрос — кем и как это будет делать «Факел». Пока это вопрос риторический. Но мне бы хотелось допускать и верить в то, что «Факел» может играть разнообразнее в атаке.

У «Факела» мало игроков уезжали в сборные. То же самое касается и екатеринбургского «Урала». Можно Юшина поздравить с дебютом за национальную команду.

Ну, «обе забьют» выбираю. Поверить, что второй раз подряд не забьют дома уральцы, лично для меня проблема. В прошлом матче они много создали. В концовке игры с «Ахматом» выручил Шелия, не забил «Урал». Но здесь, я думаю, что забить должны. Но и вера в Воронеж остается, что с Ташуевым команда будет играть агрессивно. Мой вариант «обе забьют» за отличный коэффициент 2,21», — сказал Генич.