«Урал» – «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Факел» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.85.

«Урал» после бодрого старта несколько притормозил. И календарь был не самый приятный, и в какой-то момент слишком много эмоций потратили, в той же встрече со «Спартаком». Пауза должна пойти на пользу команде Гончаренко, он корректировки сделает, может, что-то по тактике изменит. Футболисты переварят то, что с ними происходило в последнее время. Состав у «Урала» точно позволяет обыгрывать «Факел» дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Воронежцы сменили тренера. Туда пришел Ташуев, который сразу сказал, что команда должна играть агрессивнее, больше атаковать. Наверное, посыл правильный для болельщиков, для руководства, но я совсем не уверен, что у «Факела» есть достаточно квалифицированных футболистов, которые позволили бы реализовать тренерские идеи. Попробовать можно, но что получится? Как будут выполняться задумки тренера?

Я думаю, что «Урал» воспользуется тем, что у «Факела» начнется некая перестройка. Екатеринбуржцы не испытывают проблем с организацией. Если на них побежать, это плохо закончится. Тем более здесь у них по составу преимущество. Ставлю на победу хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.