«Урал» – «Факел»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Факел» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.
Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.85.
«Урал» после бодрого старта несколько притормозил. И календарь был не самый приятный, и в какой-то момент слишком много эмоций потратили, в той же встрече со «Спартаком». Пауза должна пойти на пользу команде Гончаренко, он корректировки сделает, может, что-то по тактике изменит. Футболисты переварят то, что с ними происходило в последнее время. Состав у «Урала» точно позволяет обыгрывать «Факел» дома.
Воронежцы сменили тренера. Туда пришел Ташуев, который сразу сказал, что команда должна играть агрессивнее, больше атаковать. Наверное, посыл правильный для болельщиков, для руководства, но я совсем не уверен, что у «Факела» есть достаточно квалифицированных футболистов, которые позволили бы реализовать тренерские идеи. Попробовать можно, но что получится? Как будут выполняться задумки тренера?
Я думаю, что «Урал» воспользуется тем, что у «Факела» начнется некая перестройка. Екатеринбуржцы не испытывают проблем с организацией. Если на них побежать, это плохо закончится. Тем более здесь у них по составу преимущество. Ставлю на победу хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.
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