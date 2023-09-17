«Рубин» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.02.

«Зенит» сейчас в хорошем состоянии, в хорошем расположении духа. «Зенит» давненько не чувствовал себя догоняющей командой в российском чемпионате, но сейчас чуть убежал вперед «Краснодар», и «Зенит» всячески пытается его догнать. У «Зенита» для этого есть все ресурсы. Поменял Семак схему, поменял тактику, усилились Изидором, хорошее настроение у бразильцев, отличное поле в Казани (стадион «Центральный»).

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Рубина» много должно быть новичков. Не факт, что все появятся в стартовом составе. Но очень небыстрая команда у «Рубина» — с возрастными защитниками, поэтому «Зенит» может этим воспользоваться.

«Зенит» просто класснее, чем нынешний «Рубин». И, учитывая, что «Ахмат» может отобрать очки у «Краснодара», «Зенит» должен будет этим воспользоваться.

Я думаю, что «Зенит» выиграет, а с такой группой атаки минимум 2 мяча «Рубину» забить должен. «Спартак» забил 4 в Казани, почему бы и «Зениту» там не порезвиться.

Мой прогноз — победа «Зенита» в Казани и тотал больше 1,5 мяча за 2,02», — сказал Генич.