«Рубин» – «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.02.
«Зенит» сейчас в хорошем состоянии, в хорошем расположении духа. «Зенит» давненько не чувствовал себя догоняющей командой в российском чемпионате, но сейчас чуть убежал вперед «Краснодар», и «Зенит» всячески пытается его догнать. У «Зенита» для этого есть все ресурсы. Поменял Семак схему, поменял тактику, усилились Изидором, хорошее настроение у бразильцев, отличное поле в Казани (стадион «Центральный»).
У «Рубина» много должно быть новичков. Не факт, что все появятся в стартовом составе. Но очень небыстрая команда у «Рубина» — с возрастными защитниками, поэтому «Зенит» может этим воспользоваться.
«Зенит» просто класснее, чем нынешний «Рубин». И, учитывая, что «Ахмат» может отобрать очки у «Краснодара», «Зенит» должен будет этим воспользоваться.
Я думаю, что «Зенит» выиграет, а с такой группой атаки минимум 2 мяча «Рубину» забить должен. «Спартак» забил 4 в Казани, почему бы и «Зениту» там не порезвиться.
Мой прогноз — победа «Зенита» в Казани и тотал больше 1,5 мяча за 2,02», — сказал Генич.
- 17 сентября 2023
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 16 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 15 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 сентября 2023
-
19:00