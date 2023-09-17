«Рубин» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.74.

«Рубин» примет «Зенит» в очередном туре РПЛ. Питерцы пытаются догнать лидеров чемпионата. Не думаю, что у команды возникнут проблемы с казанцами, застрявшими в зоне вылета.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» недавно сумел заработать очки в РПЛ. Клуб победил «Крылья Советов» (2:1) и сыграл вничью с «Динамо» (2:2). Но вот в остальных противостояниях казанцы проигрывали – 1:4 со «Спартаком», 0:3 с «Ростовом» и 1:2 с «Пари НН». В таблице коллектив идёт в зоне вылета, на 13-й строчке. Соперники из середины таблицы не так сильно отрываются от «Рубина», но я не уверен, что в ближайшее время клуб сократит этот разрыв.

«Зенит» же медленно, но верно поднимается в турнирной таблице Премьер-Лиги. С 14 очками клуб уже идёт в топ-3 и уступает лидирующему «Краснодару» только три очка. Команда Семака могла бы и сравняться с «быками», но перед паузой на матчи сборных неожиданно потеряла очки в игре с ЦСКА – 1:1. Причём «Зенит» тогда забил только на последних минутах. До этого сине-бело-голубые шли на серии побед.

Я не думаю, что тут стоит долго говорить о вероятном исходе. Всем понятно, кто является фаворитом. «Зенит» обязан побеждать и набирать тут три очка – он ведёт погоню за лидерами», — сказал Мостовой.