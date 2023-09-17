«Рубин» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Рубин» перед закрытием трансферного окна очень хорошо усилился, сразу нескольких человек подписал. Но, конечно, понадобится время, чтобы их встроить в схему. Нескольких дней явно недостаточно, это мы видели уже и по «Динамо». Если брать по прошлым матчам, то есть явные проблемы в защите, причём даже при схеме с тремя центральными.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Так что в этой встрече «Зенит» для меня очевидный фаворит. Он постепенно набрал ход, все лидеры в форме. При этом действующий чемпион пока не лидер сезона, ещё нужно догонять «Краснодар». Поэтому и с мотивацией никаких проблем не должно быть у зенитовцев.

Даже ломать голову не буду, просто поставлю на чистую победу «Зенита». Он редко в этом году забивает много, вполне может обойтись счётом 1:0 в гостях, поэтому не буду рисковать, ставя на фору», — сказал Титов.