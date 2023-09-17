«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» встретятся в 5-м туре Ла Лиги. Пока что обе команды идут без поражений. Правда, гости уже несколько раз успели сыграть вничью. В любом случае нас тут ждёт интересное противостояние.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» Мадрид является единственной командой, которая только выигрывала со старта сезона в Ла Лиге, – четыре тура и четыре виктории. Несколько раз за этот период «сливочные» добились сухих побед – 2:0 с «Атлетиком» и 1:0 с «Сельтой». С 12 баллами команда Анчелотти идёт на первом месте, отрываясь от ближайших преследователей, в числе которых есть и «Барселона», на два очка.

А вот «Реал Сосьедад» пока тоже не уступал в новом сезоне. Правда, стартовал клуб с трёх ничьих кряду. Но в 4-м туре подопечных Иманоля Альгуасиля по-хорошему «прорвало» — 5:3 с «Гранадой». С шестью очками команда теперь идёт на восьмом месте, в середине таблицы. Сейчас все фанаты из России ещё больше следят за клубом из-за прихода в него Захаряна.

Скоро у мадридцев начнутся проблемы. У команды много травмированных, причём во всех линиях. А сейчас ещё и стартует Лига чемпионов. В общем, лёгкой игры для «Реала» я тут не жду. «Сосьедад» — довольно тяжёлый соперник. Не думаю, что «сливочным» тут удастся добыть сухую викторию», — сказал Мостовой.