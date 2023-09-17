«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Обе команды пока идут без поражений в нынешнем сезоне. К «Реалу Сосьедад» у нас сейчас повышенное внимание с учётом перехода Арсена Захаряна. Если в первом матче с «Кадисом» ещё более-менее он вышел на 15 минут, несколько позитивных действий сделал, даже дали ему подать угловой, то вот во второй раз, когда он уже появился на поле при комфортных условиях в домашней игре против «Гранады», то в итоге закончил игру с коэффициентом полезного действия «-2». Когда он находился на поле, «Реал Сосьедад» пропустил два мяча, тем не менее выиграл со счётом 5:3. Такой матч для «Реала Сосьедад» редкость, команда очень надёжно играет в обороне, потому что до игры с «Гранадой» были три «низовые» игры — один раз 0:0 и два раза по 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» идёт пока вообще без потерь — четыре матча и четыре победы. Феноменальный Джуд Беллингем влился в команду так, как будто играл всю жизнь за «Реал». И с «Альмерией» забил, и с «Хетафе» забил победный мяч, и с «Сельтой» на выезде победный мяч. «Реал» сбалансирован, но мадридцы потеряли из-за травм Милитао, Винисиуса, Куртуа.

Я сильно сомневаюсь, что сразу после паузы на матчи сборных игра получится очень яркой. История последних очных матчей, скорее, не про голы — в пяти из шести последних матчей были «низы». На мой взгляд, игра получится максимально упёртой, максимально тесной, максимально плотной и с небольшой результативностью.

Мой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» – тотал меньше 2.5 за хороший коэффициент 1.95. Это мои мысли, мои рассуждения, отталкиваясь от статистики, отталкиваясь от того, что после сборных всегда большие клубы у себя в чемпионатах тяжело входят. У «Реала» ещё впереди Лига чемпионов, у «Реала Сосьедад» тоже. Это тоже надо учитывать», — сказал Генич.