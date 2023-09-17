«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на игру 5-го тура Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч 5-го тура Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Реал» — команда просто удивительная, какими бы ни были игра и счёт — всё равно побеждают. Четыре матча — четыре победы, хотя минимум в двух матчах всё шло к тому, что «Реал» не победит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что это будет очень интересная игра, и жду сюрпризы. Не может так долго везти мадридскому «Реалу». «Реал Сосьедад» в последнем матче забил пять голов, думаю, что команда сейчас находится на подъёме, даже несмотря на паузу на сборные. Ну и после таких пауз сенсации чаще всего и случаются, фавориты побеждают не всегда. Как закончится игра — предсказывать не берусь, но думаю, что в матче будет много голов», — сказал Мор.