«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на игру 5-го тура Примеры
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч 5-го тура Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.
«Реал» — команда просто удивительная, какими бы ни были игра и счёт — всё равно побеждают. Четыре матча — четыре победы, хотя минимум в двух матчах всё шло к тому, что «Реал» не победит.
Думаю, что это будет очень интересная игра, и жду сюрпризы. Не может так долго везти мадридскому «Реалу». «Реал Сосьедад» в последнем матче забил пять голов, думаю, что команда сейчас находится на подъёме, даже несмотря на паузу на сборные. Ну и после таких пауз сенсации чаще всего и случаются, фавориты побеждают не всегда. Как закончится игра — предсказывать не берусь, но думаю, что в матче будет много голов», — сказал Мор.
Испания - Примера . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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