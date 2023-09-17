СКА — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Сибирь».

Ставка: победа СКА за 1.60.

«СКА пробил очередное дно, проиграв четвертый матч подряд — на этот раз московскому «Динамо». Но тут снизу постучала «Сибирь», проигравшая сперва «Амуру», а потом еще и в Сочи. Причем новосибирцы вдвое перевыполнили план по заброшенным шайбам, целых два раза поразив сочинские ворота. Но даже это им не помогло, поскольку в обороне сибиряки чудили так, что чертям было страшно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот теперь два таких «счастливчика» будут потрясать воображение питерских хоккейных гурманов. Честно говоря, уже и не знаешь, чего ждать от таких мастеров резинового диска. Понятно, что потенциал у СКА многократно больше. Понятно, что долго так продолжаться не может. И даже если тренерский штаб не только не станет помогать своей команде, но даже будет немножко вредить, ничего особо страшного с таким потенциалом и с таким подбором исполнителей не случится. Ну, пробьют питерцы еще донышко-другое, но все равно потом остановятся и пойдут наверх. И в плей-офф попадут, и во второй раунд почти наверняка выйдут.

У «Сибири» все гораздо сложнее. У команды нет ни лица, ни игры. Одно сплошное мучение на льду плюс абсолютно беззубое нападение. Хотя многие люди играли в Новосибирске в прошлом сезоне, и как играли? Но с новым главным тренером все это куда-то исчезло.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Полагаю, что пробивать следующее дно в предстоящем матче армейцы не станут. Возьмут паузу, немного соберутся, забросят на одну шайбу больше унылых сибиряков. И победят в основное время», — сказал Лебедев.