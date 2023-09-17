«Локомотив» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.

«Заключительный матч тура пройдет в Черкизове. «Локомотив» будет принимать «Оренбург». И «Локомотив» много ошибок допускает в обороне, с центром защиты есть проблемы. Это отмечают абсолютно все, какая бы пара ни играла. Но Фассон, понятно, считается основным. А вот кто рядом… Там Погостнов, Морозов или Кузьмичев, или еще кто-то, в общем, какие-то варианты пробует Галактионов. Ну, вот «Локомотив» показал себя во всей красе в матче с «Балтикой»: отличный первый тайм, с хорошей реализацией, с хорошим планом, а во 2-м тайме все куда-то делось — «Локомотив» чуть было не упустил преимущество в 3 мяча. Такие же проблемы у «Локомотива» могут возникнуть в игре с «Оренбургом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Оренбурга» классный подбор игроков. Деограсия как-то вот сумел найти правильный подход к латиноамериканцам, найти правильные слова. И в последних турах «Оренбург» выглядит весьма неплохо: крупная победа над «Сочи», абсолютно закономерная, заслуженная, — тому яркий пример.

«Оренбург» забивает пока только во вторых таймах. Здесь ограничиваться таймами я не буду, но предположу, что обмен забитыми мячами должен быть и может быть. «Обе забьют» оценивается скромно. В этой паре можно усилиться и взять комбо – «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,88», — сказал Генич.