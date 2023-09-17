«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Алексея Андронова на игру 8-го тура РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Оренбург».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.

«РПЛ возвращается после перерыва на сборные. Но в случае сборной России тут говорить надо не о матчах, наверное, а обо всём процессе, который был, — две игры с олимпийской сборной Египта, матч с Катаром, полёт на тренировку в Баренцево море.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, игроки «Локомотива» в большей степени были задействованы, чем «Оренбурга». Возможно, что где-то усталость присутствует. Но мне кажется, что «Локомотив» по возможностям своим гораздо сильнее «Оренбурга». «Оренбург» уже сменил тренера в этом сезоне, сейчас у нового специалиста какие-то новые задачи, новое понимание того, что надо делать. В домашнем матче «Локомотив» должен играть на победу, должен забивать, должен выигрывать. Тем более что там Дзюба, мотивированный Игорем Шалимовым, как мы знаем, должен забивать.

Чистая победа «Локомотива» – 1.92. Не вижу смысла уходить от этой истории, очень хорошая ставка, на мой взгляд», — сказал Андронов.