ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.68.

«Каждый из соперников предыдущий матч выиграл. «Локомотив» сделал это гораздо убедительнее, разнеся непростой «Куньлунь» убедительно и всухую. Методика Никитина работает и приносит пользу. В свою очередь, армейцам пришлось с раздухарившимся «Спартаком» повозиться и додушить его удалось только в овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот теперь две такие разные команды, которые тем не менее любят играть в защитный хоккей, встречаются в Москве. Где сыграют, возможно, самый малорезультативный матч сезона, поскольку оба будут изгаляться в оборонительных построениях и постараются свести к нулю собственные ошибки, без которых голов не бывает.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Итак, ждем малорезультативный матч с тоталом ниже 4,5. По итогам этого тяжелого для просмотра незаинтересованным взглядом матча ЦСКА не мытьем так катаньем отожмет второе очко. Причем, скорее всего, сделает это за пределами основного времени, но на такую тонкую материю я бы не стал закладываться», — сказал Лебедев.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148