«Ноттингем Форест» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.27.

«Ноттингем Форест» и «Бёрнли» встретятся в рамках пятого тура АПЛ. Соперники ставят перед собой примерно равные задачи в этом сезоне. Но сейчас я предпочтение все же отдам хозяевам поля.

«Ноттингем Форест» уже успел провести несколько сильных матчей. Так, клуб обыграл «Шеффилд» (2:1) и «Челси» (1:0). Помимо этого «лесники» были близки к виктории в матче с «Манчестер Юнайтед» — ему они забили два мяча за десять минут, но в итоге проиграли 2:3. Также подопечные Стива Купера сумели огорчить оборону «Арсенала» — 1:2. Все эти матчи говорят о том, что «Ноттингем» — не такая уж простая команда. Возможно, она будет бороться за финиш в середине таблицы, если будет выступать также.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Бёрнли», конечно, проявлял на старте сезона не меньше стараний, чем его соперник по этому матчу. Но клуб все равно пока только проигрывал. Причем все три соперника были у «бордовых» довольно тяжелыми — «Манчестер Сити» (0:3), «Астон Вилла» (1:3) и «Тоттенхэм» (2:5). В обороне подопечные Компани испытывают определенные проблемы, слишком много пропускает команда.

Примечательно, что одну викторию клуб все-таки добыл со старта сезона — в Кубке. Там «Бёрнли» как раз сумел обыграть «Ноттингем Форест» — 1:0. Но сейчас я все равно больше верю в успех «лесников». Это уже АПЛ, ставки другие. Плюс, подопечные Купера играют дома», — сказал Павлюченко.