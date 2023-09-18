«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.33.

«Сыграв два матча подряд с «Ладой», «Магнитка» будет в таком же формате – через день — два раза играть с «Автомобилистом». И нет никакой необходимости упрекать магнитогорцев за поражение от тольяттинцев во второй встрече – два матча с одним и тем же соперником обычно играются туда-сюда, и есть даже соответствующие психологические исследования на эту тему. Поэтому аналогичного исхода можно ждать и от следующей пары матчей «Магнитки». Осталось только разобраться, какой матч она выиграет, а какой проиграет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Автор этих строк считает, что проигрывать два матча подряд лидер сезона в принципе не должен. Нет, конечно, когда-нибудь уральцы дважды подряд проиграют, но там как минимум один из двух соперников должен быть «ломового» класса. «Автомобилист» сейчас, конечно, хорош, но, думается, не настолько, чтобы в Магнитогорске творить что душенька пожелает.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому предположу интересную и достаточно результативную борьбу в первом матче этих соперников, который на самом деле будет уже вторым, поскольку эти же соперники открывали хоккейный сезон в Екатеринбурге — и тогда игра завершилась в пользу «Автомобилиста». Стало быть, «Магнитка» будет делать оборотку, будет обозлена после «Лады» и должна победить в основное время. А тотал ожидаю от 6,5 и выше.

А вот во второй игре… Впрочем, второй матч этих соперников мы рассмотрим сразу после завершения первого», — сказал Лебедев.