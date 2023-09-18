«Трактор» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» в матче за 3.30.

«Трактор» и «Лада» играют в текущем сезоне уже в третий раз. Пока ничьего преимущества не выявлено, каждый по разу победил в гостях. Сами игры получились малорезультативными и очень нервными. Три шайбы забросили соперники на двоих в первом матче, четыре – во втором. Обе команды играли от обороны, и понятно, что ничего нового в третьем матче мы не увидим, поскольку и в других своих матчах и «Трактор», и «Лада» действуют аналогичным образом. Челябинских болельщиков ждёт очень упорная и выматывающая борьба, скорее всего, с непредсказуемым окончанием, стремящимся к трёхочковому исходу. То, что у команд не получилось в двух первых играх, но вполне может получиться с третьего захода.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Получается, что нынешние «Трактор» и «Лада» — команды приблизительно одного класса, что, конечно же, работает не в пользу челябинцев. Им-то не пришлось несколько лет играть в ВХЛ и, по сути, набирать для КХЛ команду с нуля. Не только набирать, но и сыгрывать. А «Ладе» пришлось, и нынешний результат тольяттинцев можно считать превзошедшим первичные ожидания.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, тяжелейшая и где-то даже мучительная игра ноздря в ноздрю, всё в одну шайбу. Предположу, что в итоге в этой битве с тоталом меньше 5.5 два очка завоюет «Лада», и далеко не факт, что справится она в основное время», — сказал Лебедев.