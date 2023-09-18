«Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.73.

«Вот и не осталось в нашей лиге команд без поражений. Дольше всех продержалось «Торпедо», но и его в итоге оскоромили в Казани. Что, в принципе, было предсказуемо – не того уровня нижегородцы, чтобы раз за разом справляться с отечественным хоккейным олигархатом. А ведь им это до поры до времени удавалось.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь на повестку дня поднялся вопрос: что дальше? Пока «Торпедо» летало, пока выигрывало, пока раз за разом вытаскивало вроде бы проигранные матчи, вопросы психологии перед Игорем Ларионовым не стояли. Теперь, как ни крути, определённые коррективы вносить придётся. Попутно настраиваясь на долгий марафон. Более того, предположу, что ситуация в «Торпедо» усугубится, поскольку волжане проиграют и следующий матч – в Уфе. Два поражения подряд после того, как казалось, что всё тебе подвластно, это уже серьёзно.

А поражение в Уфе, в принципе, тоже лежит на поверхности. «Салават» хоть и не потрясает воображение своим ростером, в отличие от «Ак Барса», но топает по сезону основательно и с набором скорости. С теми же казанцами юлаевцы дома уже разобрались и после того матча, кстати, больше не играли, получив дополнительные двое суток для отдыха и восстановления.

Резюмируем. Ещё один «весёлый» матч в исполнении «Торпедо», достаточно результативный, с тоталом от 6.5 и выше. И по итогам этого матча «Салават» любым способом наберёт очередные два очка», — сказал Лебедев.