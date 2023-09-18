«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.77.

«Я давно подозревала, что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов читает мои прогнозы. После моих лекций у команды четыре победы кряду, пять пропущено, 14 заброшено. Хотя в соперниках были многострадальные команды, которых тяжело назвать лидерами. Хуже СКА играет только «Витязь», обыграть питерцев сейчас в состоянии любой клуб ВХЛ.

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Другая интересная деталь — в тройке лидеров сидят «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», что подтверждает, что балом правит вовсе не классическое понимание хоккея. «Спартак» на старте сезона выглядит весело, 25 заброшено, 21 пропущена. Голдобин крутит-вертит-штампует очки (8+1). У команды четыре победы в семи матчах. Самая скромная игра получилась со СКА — 3:0. Все остальные итоги давали минимум пять шайб. На выезде красно-белые выиграли два раза, уступили один — в овертайме. У Порядина восемь очков в семи встречах, у Морозова 3+7, у Цыплакова 2+5. Пока скромничают Бурмистров, Локтионов и Принс. Атака красно-белых действительно одна из самых разнообразных и ярких в лиге. Давно такого не было.

Главное отличие нынешнего «Спартака» от предыдущих лет — команда раскрепощена, а игроки получают удовольствие от хоккея. Это выливается в хороший, но пока не очень стабильный результат. У команды слабое меньшинство (четвёртое снизу) и пробелы в обороне, что удаётся компенсировать атакой. Динамовцы дома выиграли в трёх случаях и потерпели поражения два раза. В товарищеском матче «Спартак» был сильнее — 3:1.

Одна из интриг матча — Зайцев сыграет против своего родного, хоть и бывшего клуба. Пока у него нет заброшенных шайб, есть четыре передачи. Думаю, что для Егора эта игра будет с остринкой. Пикантности придаёт и наличие Чайковского в паре с Зайцевым. В пяти мачтах из семи «Спартак» забрасывал минимум по три шайбы. Не стоит сбавлять обороты. Кудашов будет пытаться задушить порывы гостей, лишая их контроля шайбы. Поэтому красно-белым нужно быть собой и создавать голевые моменты в больших количествах. Обе команды в этом сезоне в среднем забрасывают больше трёх шайб. Душа требует праздника и зрелищного хоккея, поэтому выберу ТБ 4.5», — сказала Миронова.