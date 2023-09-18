Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на дерби КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.57.

«Динамо» и «Спартак» в этой первой декаде регулярки с трудом, но обрели стабильность. Подопечные Алексея Кудашова и вовсе выиграли четыре своих последних матча, включая две гостевые победы над армейскими коллективами из Москвы (4:1) и Санкт-Петербурга (3:1).

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«Спартак» же, сокрушив в гостях тот же СКА (3:0) и подмосковный «Витязь» (4:1), в субботу проиграл дерби ЦСКА в овертайме (2:3), ведя в счёте до середины игры 2:0. При этом команда Алексея Жамнова стремится действовать в атакующем стиле, а не встречает соперников всей пятёркой на синей линии. И это нравится зрителям.

В предстоящей игре нас тоже ждёт яркий хоккей, в котором будет заброшено не меньше пяти-шести шайб. Ведь и динамовцев тоже нельзя отнести к обществу любителей хоккейных капканов и прочих ловушек. Стоит отметить, что бело-голубые выиграли у красно-белых 15 из последних 22 матчей. И в прошлом сезоне это соотношение в пользу «Динамо» — 4-2.

В предстоящей встрече хозяева также одержат победу. В овертайме или по буллитам», — сказал Емелин.