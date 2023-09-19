«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

19 сентября состоится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Клубу из Белграда не позавидуешь: первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов — и сразу же против команды Пепа Гвардиолы на выезде. Действующий чемпион турнира мечтает повторить свой прошлогодний успех, ну а сербы уже выполнили свою задачу, попав в групповой раунд. Сможет ли «Црвена Звезда» навязать борьбу грозному оппоненту?

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