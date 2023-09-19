«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов
Поделиться
19 сентября состоится матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Клубу из Белграда не позавидуешь: первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов — и сразу же против команды Пепа Гвардиолы на выезде. Действующий чемпион турнира мечтает повторить свой прошлогодний успех, ну а сербы уже выполнили свою задачу, попав в групповой раунд. Сможет ли «Црвена Звезда» навязать борьбу грозному оппоненту?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 18 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
Партнерский контент