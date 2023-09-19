«Барселона» — «Антверпен»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.90.
«Барселона» начитает свой путь в Лиге чемпионов. Группа у команды не такая уж тяжёлая, в этот раз «Баварии» нет. Конечно, «Порту» и «Шахтёр» наверняка доставят проблем каталонцам. Однако у «Антверпена» особых шансов против сине-гранатовых, думаю, нет.
Сезон для «Барселоны» начался с ничьей с «Хетафе» (0:0). Но после этого команда Хави только выигрывала. Причем в атаке сине-гранатовые выступают очень уверенно, побеждали «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1) и «Бетис» (5:0). В хорошей форме находится Левандовски, да и других звёзд у «Барселоны» хватает.
«Антверпен» уже давно начал сезон, ещё с июля. С тех пор клуб только один раз проиграл – 0:1 с «Андерлехтом». В чемпионате, помимо этой встречи, красные потеряли очки только два раза. В большинстве игр подопечные Марка ван Боммела выигрывали.
В Лиге чемпионов путь «Антверпена» начался ещё с третьего раунда квалификации. В нём бельгийцы сумели пройти АЕК (2:1 и 1:0). Сейчас же клубу будет намного сложнее. «Барселона» в прошлом розыгрыше еврокубков потерпела неудачу. Мало того что каталонцы вылетели в Лигу Европы, так там они ещё и на ранней стадии плей-офф уступили «Манчестер Юнайтед».
Для меня тут фаворит очевиден. Да, группа у «Барселоны» не такая тяжёлая. Но это не означает, что команда Хави не будет стараться», — сказал Мостовой.
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