«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.60.

«Манчестер Сити» в статусе действующего победителя Лиги чемпионов начинает новый розыгрыш турнира. Команде повезло с группой, кроме «Лейпцига», никто особой борьбы ей навязать, скорее всего, не сможет. Это относится и к сопернику «горожан» по этому матчу – «Црвене Звезде».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока что «Манчестер Сити» почти не испытывает проблем в этом сезоне. Да, стартовал клуб с поражения в Суперкубке от «Арсенала». Но после этого команда Гвардиолы только выигрывала, как в АПЛ, так и в Суперкубке УЕФА. Подбор игроков у «горожан» всё ещё очень приличный, в неплохой форме находится Холанд. Да, вылетел у «Сити» надолго Де Брёйне. Но пока что коллектив и без него справляется. Впрочем, посмотрим, что будет через пару месяцев.

«Црвена Звезда» неплохо начала новый сезон – четыре виктории кряду. Однако в последние недели команда начала терпеть неудачи – 2:3 с «Вождовацем» и 1:2 с «Чукаричками». С такими результатами нельзя подходить к старту Лиги чемпионов и рассчитывать на что-то.

Тут особо разглагольствовать не о чем. «Манчестер Сити» буквально на несколько голов выше своего противника», — сказал Павлюченко.