«Милан» — «Ньюкасл»: ставка Александра Мостового на игру группового этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл».

Ставка: ничья за 3.60.

«Новый розыгрыш Лиги чемпионов начинается. Конечно, всё внимание фанатов будет ко всем играм группы F. Помимо соперников по этому матчу, «Милана» и «Ньюкасла», в квартете также есть «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Конечно, каждый из клубов намерен финишировать первым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

До 4-го тура Серии А дела у «Милана» шли довольно неплохо. Клуб провёл три матча и во всех выиграл. В том числе сумели подопечные Пиоли переиграть «Рому». Однако на выходных миланцы провели дерби с «Интером», который их просто уничтожил – 1:5. Конечно, возможно, «Милан» решил покопить силы перед стартом ЛЧ. Но уж слишком плохо играла команда.

У «Ньюкасла» ситуация в АПЛ сложнее, чем у «Милана» в Серии А. В прошлом сезоне «сороки» добились исторического результата и финишировали в топ-4. Однако сейчас о верхушке таблицы команда не задумывается. Подопечные Хау проиграли в трёх из пяти туров лиги. Помимо «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпуля» (1:2), поражение «Ньюкаслу» нанёс ещё и «Брайтон» (1:3).

В общем, тут встречаются два примерно равных клуба. «Ньюкасл» мы не привыкли видеть на международной арене, в отличие от «Милана». Но состав игроков у англичан всё равно очень приличный. Примечательно, что на поле у «сорок» может выйти бывшая звезда миланцев — Тонали.

Я тут не вижу очевидного фаворита. В чемпионате оба соперника показывают не те результаты, на которые рассчитывают. А если учесть, что сейчас ЛЧ только стартует, возможно, слишком много рисковать соперники не станут и сыграют вничью. На это и поставлю», — сказал Мостовой.