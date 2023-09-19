«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Париже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (0) за 3.20.

«ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд проведут первый матч в «группе смерти». Конечно, очень интересная турнирная ситуация. Все соперники достойны прохода в плей-офф. И такая ситуация происходит совсем не вовремя для парижан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«ПСЖ» тяжело начал новый сезон. Клуб сменил главного тренера, пришло и ушло много игроков. Особенно сильно сказывается отсутствие у парижан Месси и Неймара. В пяти турах Лиги 1 команда Энрике выиграла только дважды. Несколько дней назад у многократного чемпиона Франции был тяжёлый домашний матч с «Ниццей», в котором он ещё и уступил – 2:3.

«Боруссия» же давно не проигрывала. В Бундеслиге команда идёт довольно высоко. Хотя пара ничьих с не самыми очевидными соперниками у дортмундцев была – 1:1 с «Бохумом» и 2:2 с «Хайденхаймом». Впрочем, клуб всё равно будет бороться за чемпионство, я уверен. В прошлом сезоне «Боруссия» была в шаге от успеха в Бундеслиге.

В общем, я совсем не уверен в «ПСЖ» сейчас. Клуб и в прошлых сезонах тяжело выступал в Лиге чемпионов. Сейчас же парижане имеют не такой сильный состав. Может быть, на дистанции французский клуб всех удивит и покажет сильный результат в еврокубке. Но ситуация в чемпионате пока говорит об обратном.

«Боруссия» Дортмунд – очень тяжёлый соперник. Я не думаю, что она тут уступит, даже несмотря на статус гостей», — сказал Павлюченко.