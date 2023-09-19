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«Амур» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Амура» и ТБ 5.5 за 3.90.

«Что можно сказать про «Куньлунь»? Как говорится, побаловались – и будет. Навели китайские товарищи шороху на всю КХЛ – пора и честь знать. И постепенно отползать к своему привычному месту. А для того, чтобы движение к этому месту было целенаправленным, календарь КХЛ и отправил «Куньлунь» к чёрту на куличики, то есть на Дальний Восток. Это раньше у китайских товарищей там был дом родной, сейчас-то они уже обвыклись в районе Бульварного кольца, и на Дальнем Востоке им будет ой как непросто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вдвойне непросто будет ещё и потому, что Амур, «из дальних странствий возвратясь», устраивает в родном Хабаровске открытие хоккейного сезона. То есть на «Платинум-Арене» будет полна коробочка, лишний билетик будут клянчить ещё в районе парковки – в общем, всё, как на таком ответственном мероприятии полагается. Плюс у «Амура» отнюдь не то турнирное положение, чтобы дома кого-то отпускать живьём. Сюда можно добавить статистику личных встреч, утверждающую, что уж как раз дома «Амур» производит кровопускание у «Куньлуня» с завидным постоянством и вообще имеет солидное преимущество по количеству побед в междусобойчиках.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Иными словами, благое дело, начатое в Казани, продолженное в Ярославле и усугублённое в Нижнем Новгороде, должно продолжиться и на дальневосточных берегах. Матч простым не будет, поскольку сам «Амур» отнюдь не «Вегас», но на нынешний «Куньлунь», пролетевший через всю страну, должно хватить. Поэтому хозяева победят, пусть и с минимальным перевесом в счёте, зато в основное время. А тотал выйдет выше 5.5», — сказал Лебедев.

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