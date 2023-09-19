«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 1.86.
«Кубок России, 4-й тур. Мы начнём с матча в Краснодаре. Это группа D, где единоличным лидером является московский «Спартак». Он без потерь идёт в этом квартете. «Краснодар» сыграет с «Динамо», и здесь между командами разница всего в одно очко. Динамовцы сейчас чуть повыше. «Краснодар» же на третьем месте. И благодаря голу Кордобы в Нижнем Новгороде «Краснодар» ещё оставляет себе хорошие шансы на то, чтобы продолжить борьбу в этом турнире. Не забываем, что «Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша Кубка России.
«Динамо» после 1:4 со «Спартаком», конечно, постарается как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Плюс был неудачный матч с «Пари НН» в чемпионате. Новички пока ещё себя ищут в новом клубе, это касается и Карраскаля, и Чавеса, и Бителло, вышедшего на замену.
«Краснодар» и «Динамо» уже дважды играли между собой в этом сезоне. Оба матча получились очень результативными. Оба матча были в Москве. В обоих матчах доезжал вариант «обе забьют». «Краснодар» выиграл 3:1 в чемпионате, 3:4 проиграл в Кубке — с голом Арсена Захаряна в самой концовке. Здесь тоже, думаю, обмен забитыми мячами вполне может быть. Команда Лички просто не умеет играть в обороне, а у «Краснодара», конечно, определённые изменения в составе произойдут. И «Динамо» в атаке всегда что-то создаёт.
Поэтому мой вариант – «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Команда Владимира Ивича весьма убедительно играет, за последний год только «Спартаку» в Кубке «Краснодар» уступил.
Я думаю, что здесь «Краснодар» не должен проиграть, а обмен забитыми мячами должен быть. Коэффициент – 1.86», — сказал Генич.
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