«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 1.86.

«Кубок России, 4-й тур. Мы начнём с матча в Краснодаре. Это группа D, где единоличным лидером является московский «Спартак». Он без потерь идёт в этом квартете. «Краснодар» сыграет с «Динамо», и здесь между командами разница всего в одно очко. Динамовцы сейчас чуть повыше. «Краснодар» же на третьем месте. И благодаря голу Кордобы в Нижнем Новгороде «Краснодар» ещё оставляет себе хорошие шансы на то, чтобы продолжить борьбу в этом турнире. Не забываем, что «Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша Кубка России.

«Динамо» после 1:4 со «Спартаком», конечно, постарается как-то реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Плюс был неудачный матч с «Пари НН» в чемпионате. Новички пока ещё себя ищут в новом клубе, это касается и Карраскаля, и Чавеса, и Бителло, вышедшего на замену.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» и «Динамо» уже дважды играли между собой в этом сезоне. Оба матча получились очень результативными. Оба матча были в Москве. В обоих матчах доезжал вариант «обе забьют». «Краснодар» выиграл 3:1 в чемпионате, 3:4 проиграл в Кубке — с голом Арсена Захаряна в самой концовке. Здесь тоже, думаю, обмен забитыми мячами вполне может быть. Команда Лички просто не умеет играть в обороне, а у «Краснодара», конечно, определённые изменения в составе произойдут. И «Динамо» в атаке всегда что-то создаёт.

Поэтому мой вариант – «обе забьют и «Краснодар» не проиграет». Команда Владимира Ивича весьма убедительно играет, за последний год только «Спартаку» в Кубке «Краснодар» уступил.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я думаю, что здесь «Краснодар» не должен проиграть, а обмен забитыми мячами должен быть. Коэффициент – 1.86», — сказал Генич.