«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» – «Крылья Советов» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.57.
«Балтика» именно в Кубке России чувствует себя абсолютно спокойно. Калининградцы одержали три победы подряд и обеспечили себе выход в плей-офф. Они даже «Зенит» обыграли дома, если кто забыл. А вот у самарцев практически плачевное состояние – ноль очков. Честно говоря, даже не знаю, как Осинькин будет относиться к этому матчу. Конечно, вроде бы хочется побороться дальше, не всё ещё потеряно, «Ахмат» рядом. С другой стороны, скамейка пока короткая (травм многовато), поэтому, может быть, надо все силы бросать на чемпионат.
Игнашевич точно будет делать максимальную ротацию. В последнем туре чудом спаслись с «Ростовом», хотя минут 60 играли гораздо слабее. Здесь уже турнирная ситуация не так заботит калининградцев, надо выправлять ситуацию в РПЛ. Но проигрывать дома они, естественно, не захотят.
Я бы всё-таки поставил именно на то, что «Балтика» не уступит. Раз это их турнир пока что. По Самаре слишком много вопросов, кто будет играть, какая будет мотивация. В их победе я сомневаюсь, тем более после такого драматического матча с ЦСКА», — сказал Титов.
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