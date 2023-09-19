«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру группового этапа Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.45.

«Очень странный матч нас ждёт, потому что начинается в три часа дня. Даже не знаю, какое настроение будет у футболистов, сколько болельщиков будет. Понимаю, откуда это всё растёт, но на пользу футболу это точно не идёт. Могли бы увидеть очередной ярчайший матч «Краснодара» с «Динамо», но вряд ли у игроков будет столько же эмоций, сколько бы было при полных трибунах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но турнирную мотивацию никто не отменял. В этой группе «Спартак» уверенно лидирует, у «Динамо» четыре очка, у «Краснодара» три, у «Пари НН» два. Будет борьба за две проходные путёвки. Помним, что в первом круге «Динамо» вырвало победу на последних секундах: Захарян тогда забил со штрафного при помощи рикошета. Здесь «Краснодар» должен считаться фаворитом, но на почти пустом стадионе вряд ли будет много голов.

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Я бы здесь сыграл вариант «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Думаю, или ничья 1:1, или же хозяева вырвут победу – 1:0 или 2:1», — сказал Титов.