«Лацио» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«Нас ждёт матч, который пройдёт в Риме. «Лацио» примет «Атлетико». В прошлом сезоне мадридский клуб полностью провалил Лигу чемпионов, заняв четвёртое место в группе. Где-то не повезло, не забив пенальти, удивил «Брюгге». Но сейчас в последнем матче «Атлетико» неожиданно для всех проиграл в Валенсии (0:3). Интересно, что и «Лацио» пропустил три мяча в игре с «Ювентусом», но всё же сумел забить один.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обеим командам очень важно начать удачно, начать хорошо, поэтому вряд ли кто-то будет особо раскрываться. Симеоне отлично знает, как действовать в таких матчах. Ни в коем случае нельзя давать раскрыться команде Сарри, которая может быть очень опасной, когда есть пространство.

Мне кажется, что игра будет максимально осторожной, а вот «Атлетико» сделает всё, чтобы в 1-м туре не проиграть. Думаю, что в этой игре гости не проиграют, а всего будет забито не больше трёх мячей, то есть Х2 и ТМ (3.5)», — сказал Генич.