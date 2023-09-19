«Барселона» — «Антверпен»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Антверпен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.30.

«Мне кажется, «Барселона» потихоньку разогналась в этом сезоне. Последний матч с «Бетисом» — 5:0, это великолепный результат против сильного соперника. И такие матчи заряжают уверенностью, её не хватало каталонцам. И сейчас есть укрепление, Феликс сразу себя проявил. По моим ощущениям, он играл с большим рвением, чем в «Атлетико» или в сборной. Очень полезен может быть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про «Антверпен» многого не знаю. Эту команду могу вспоминать только с негативом из 90-х. Они молодцы, что пробились в Лигу чемпионов. Вроде бы даже никогда в группе не играли. На моей памяти такого точно не было.

Но всё-таки не думаю, что у бельгийцев есть возможности, чтобы остановить «Барселону» в гостях. Ставлю на крупную победу каталонцев. Они красиво победили «Бетис». Глупо на этом останавливаться, нужно набирать ход», — сказал Титов.