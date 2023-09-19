«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Нижнем Новгороде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.65.

«Помню прошлый матч этих команд, который проходил в Москве. Поначалу полное доминирование «Спартака», куча моментов, голы, потом «Пари» ответил, да ещё как! Повели нижегородцы – 4:3, но всё-таки уступили на последних секундах – 4:5. Ту встречу многие будут вспоминать, особенно те, кто был на игре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь нижегородцам очень нужны очки, они пока на последнем месте в группе. Очень неплохой футбол они показали против «Динамо», сумели сравнять в концовке, а по игре соперника даже превосходили. «Спартак» вымучил победу в компенсированное время с «Сочи». Честно говоря, не в восторге я был от этого футбола. Но главное в такой ситуации – три очка.

Так получается, что состав, который выставляет Абаскаль на кубковые встречи, мне нравится гораздо больше того, который играет в чемпионате. Поэтому «Нижнему» легче от ротации спартаковцев не будет. Пруцев наверняка сразу выйдет, Зиньковский, Литвинов, если готов. Я думаю, что «Спартак» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. 1:1 может быть, в принципе, но хорошие шансы, что спартаковцы снова победят. У «Нижнего» нет такого же глубокого состава», — сказал Титов.