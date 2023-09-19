«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.75.

«Лидер группы D московский «Спартак» отправляется в гости в Нижний Новгород. В первом матче между этими командами в Кубке была просто настоящая феерия, настоящая драма. «Спартак» вёл в два мяча, потом проигрывал и всё решил только в самой концовке после выхода на замену основных футболистов – 5:4. «Спартак» в той встрече выиграл, но «Пари НН» почувствовал вкус к забитым мячам и после этого ну не то чтобы регулярно, но нижегородцы начали наконец-то забивать и набирать очки, если мы говорим про РПЛ. И, кстати, очень неплохо «Нижний» смотрелся в последнем туре в матче с «Динамо». Команда хорошо готова, физически хорошо выбегает вперёд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Спартака», конечно, произойдут изменения в составе, как это любит делать Абаскаль, а ещё он любит экспериментировать, фантазировать. И в каком сочетании «Спартак» выйдет — не совсем понятно. Понятно, что кому-то будет дан шанс себя проявить, как, например, Мелёшину или тому же Пруцеву, да и другим футболистам. Может быть, Чернов сыграет в стартовом составе в основе в центре обороны. И, скорее всего, в воротах будет Максименко, а не Селихов. В общем, посмотрим.

Но не верится мне, что «Спартак» проиграет в этом матче. И не верится, что «Пари НН» выиграет. Вот такие цитаты великих людей… Я думаю, что здесь вполне может быть ничья и всё решится в серии пенальти.

Как основной прогноз я бы предложил рассмотреть ничью за 3.75. Можно ещё попробовать вариант с менее вкусным коэффициентом 1.75, что «Пари НН» не проиграет в этом матче. Но ничья мне нравится больше. Коэффициент повыше — можно похулиганить», — сказал Генич.