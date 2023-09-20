«Реал» Мадрид — «Унион»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Унион».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.06.

«Реал» Мадрид и «Унион» встретятся на старте Лиги чемпионов. Конечно, уровень соперников совершенно разный. Думаю, результат тут никого не удивит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Униона» эта ЛЧ станет первой в истории. Потрясающий прошлый сезон провёл клуб, высоко финишировал в Бундеслиге. Но вот сейчас у команды дела идут не так удачно. Соперники по чемпионату уже знают, с кем играют. В двух последних турах коллектив из Берлина терпел неудачи — 0:3 с «Лейпцигом» и 1:2 с «Вольфсбургом». Хотя не исключено, что «Унион» решил копить силы к старту ЛЧ. Тем более в 1-м туре у него такой соперник.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Реал» Мадрид, как известно, является королём Лиги чемпионов. Да, в прошлом сезоне клуб не сумел остановить «Манчестер Сити». Но от этого рвение «сливочных» к трофею в этом году будет только сильнее, я уверен.

Хотя у команды Анчелотти уже есть определённые проблемы. Помимо того что команду покинул летом Бензема, часто дающий результат как раз в еврокубках, так ещё и много игроков основы травмировалось буквально за несколько недель. Впрочем, пока «королевский клуб» идет без осечек, только выигрывает в Ла Лиге. В потрясающей форме пребывает Беллингем.

Для меня тут очевидна победа «Реала». Конечно, «Унион» так просто не уступит. Для клуба это первая ЛЧ, да ещё и сразу же игра с мадридцами. Так что немцы будут сопротивляться. Но три очка всё равно наберут хозяева поля, я уверен», — сказал Мостовой.