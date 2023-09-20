«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе заьбют за 1.75.

«Ахмат» сыграет с «Зенитом». У «Зенита» — шесть очков, у «Ахмата» — три. Это группа С. Здесь «Балтика» пока в единоличных лидерах, но «Зенит» сейчас почувствовал хороший темп, хороший ритм игры. Хорошая скамейка, разумеется, у «Зенита». Но «Ахмат» в последнее время с «Зенитом» играет весьма неплохо. Да, в матче 1-го тура «Зенит» выиграл со счётом 2:0, но сложилась игра максимально непросто для команды Сергея Семака. И здесь, в Грозном, тоже никто спокойной жизни «Зениту» не обещает.

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У «Ахмата» нет такой длинной скамейки, как у «Зенита», поэтому, скорее всего, дома сыграют практически все лидеры. И мы прекрасно знаем, как важен любой домашний матч для «Ахмата», а тут ещё и такой раздражитель, как «Зенит». И плюс, чтобы побороться за выход из группы, «Ахмату» обязательно надо брать очки. При Ромащенко пока «Ахмат» ещё никому не проигрывал, поэтому жду футбол обоюдоострый, с моментами, с забитыми мячами и с интересной развязкой. «Обе забьют» за 1.75 — мой прогноз на эту встречу», — сказал Генич.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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