«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.13.

«Итак, в первом матче двухматчевой дуэли, как и ожидалось, победили хозяева. Сделали они это без особого перенапряжения, не сказать, что совсем спокойно, но, в принципе, при равной игре «Магнитка» всё равно выглядела основательней. Что, в конце концов, и сказалось на итоговом результате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но впереди нас ждёт вторая игра, победить в которой «Магнитке» будет гораздо труднее. Совсем отзеркалить результат «Автомобилисту» будет ещё сложнее, поэтому ждём чего-то иного, но уже в пользу гостей. Вариантов, в принципе, не так и много, и, с одной стороны, мы приходим к варианту, в котором «Автомобилист» разрывает «Магнитку», что называется, на ветошь. С другой стороны, всё движется в сторону малорезультативного матча с гостевой победой, скорее всего, за пределами основного времени. Какой вариант вам нравится больше?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Честно говоря, в первый вариант не верится совсем. Нет сейчас в лиге команды, способной разорвать разинскую «Магнитку», да ещё на её поляне. Значит, больше вероятности у варианта номер два, но там есть опасность того, что в случае ничьей в основное время у хозяев тоже будут неплохие шансы взять да и выиграть во второй раз.

Но я всё-таки склоняюсь ко второму варианту и предполагаю не слишком результативный матч с тоталом ниже 6.5. По итогам этого матча, скажем так, «Автомобилист» наберёт два очка», — сказал Лебедев.