«Урал» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Локомотив» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: 2–3 гола в матче за 2.08.
«Урал» — «Локомотив» — это группа B. «Урал» на последнем месте сейчас, по дополнительным показателям уступает команда Гончаренко казанскому «Рубину». «Локомотив» — второй, у него шесть очков. Соответственно, в первых трёх играх у «Локомотива» две победы, и как раз одна из них над «Уралом», причём волевая. 2:1 команды сыграли в Черкизове, но «Урал» там откровенно простил «Локомотив» во втором тайме. Там несколько моментов было, в частности у Егорычева были хорошие шансы забить и Лантратов команду выручал.
В общем, «Локомотив» с его игрой в обороне, конечно, выглядит малоубедительно. «Локомотив» впервые в сезоне ничего не забил в последнем туре, играя против «Оренбурга». Как обычно, всё раздробилось, всё раздраконилось у «Локомотива» и игра толком не получалась.
Здесь матч выездной — с «Уралом». Сложный матч для прогноза: в каком составе будет «Локомотив», как будет выглядеть «Урал». Ну, «Урал» дома, при своих болельщиках. «Локомотиву», может быть, даже чуть полегче будет играть в этом контексте. Но когда вот такой сложный матч, без явного фаворита, мне нравится вариант «2–3 гола в матче». 1:1, 2:1, 2:0, 3:0 — почему бы и нет. Всё может быть в этой встрече, но вряд ли она ограничится одним забитым мячом, и вряд ли мячей будет забито больше трёх. Поэтому «2–3 гола» — вариант хороший на эту игру, мне нравится. Коэффициент – 2,08», — сказал Генич.
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