«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.76.
«Вообще, эти два клуба встречались не далее как позавчера. И там «Магнитка» победила дома «Автомобилист» (4:2). Сначала дважды хозяева реализовали большинство. Потом екатеринбуржцы героически сравняли счёт. Но в конце второго периода отличился Максим Мухаметов, а в середине третьего дубль оформил Егор Коробкин. В целом это была достаточно равная игра. «Автомобилист» даже перебросал «Металлург» (32-25), сделал больше блоков (14-10).
Но «Магнитка» лучше реализовывала свои моменты и дважды наказала «Автомобилист» за удаления. Тот фактор, который команда из Екатеринбурга из своей игры должна убирать.
В целом, я думаю, тут вполне можно прогнозировать ещё одну победу «Металлурга». Команда идёт первой на Востоке («Автомобилист» только шестой), и при Андрее Разине это прямо очень сильный коллектив. Любо-дорого посмотреть.
Если не хотите сильно рисковать, то поищите тотал больше 4.5 шайбы. Но я бы тут увидел именно выигрыш «Магнитки». Всё в порядке у этих ребят.
Я бы в этом матче взял кэф 1.76 на то, что «Металлург» одержит итоговую победу – пусть даже и по буллитам», — сказал Лысенков.
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