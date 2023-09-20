ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 20 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«ЦСКА дома сыграет в группе А с футбольным клубом «Сочи», который поменял тренера на этой неделе. Ну как поменял — вернул старого тренера. Александр Точилин теперь главный тренер сочинского клуба. Ушёл Дмитрий Хохлов со своего поста.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» играет просто без ворот. Команда много владеет мячом, контролирует его, но остроты впереди не хватает. И Игнатьев, и Джорджевич, и Мелкадзе пока не впечатляют. Пробовал разные варианты Хохлов — мало что сработало. Плюс травму ещё получил Дркушич в последней игре со «Спартаком».

До этого «Сочи» дома с ЦСКА сыграл вничью 0:0, в серии пенальти уступил. Здесь изменения в составе ЦСКА, безусловно, будут, многих ЦСКА раздал, но молодые всё равно остались (Глебов, Кисляк, которые неплохо, кстати, смотрелись в кубковом матче). Когда в последний раз играли в Сочи, матч завершился вничью — 0:0. Здесь изменения будут по составу.

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Для «Сочи» важно в первом матче Точилина, как мне кажется, не проиграть. Учитывая турнирную таблицу (у ЦСКА — пять очков, у «Сочи» — четыре), я думаю, что «Сочи» сыграет от обороны, аккуратненько. И Точилин вряд ли здесь решится сыграть против ЦСКА в открытую. Если ЦСКА дать пространство, то проблем не оберёшься. А ЦСКА что-то перестал забивать, как шесть забил в ворота «Оренбурга» в кубковой игре, после этого два матча «на ноль» в атаке. И «Сочи» ничего не забили, и с «Факелом» дома проиграли. Посмотрим, как будет сейчас.

Я думаю, что вряд ли получится очень открытый и результативный футбол. Поэтому я бы взял вариант «тотал меньше 3 мячей» за 1.65. Да, в чемпионате команды уже играли и ЦСКА выиграл со счётом 3:1, но там у ЦСКА прямо очень хорошая реализация была, плюс этот какой-то сумасшедший гол Рядно в этих сумасшедших бутсах в девятку всем запомнился. Я думаю, что здесь будет «низок» — тотал меньше 3 за 1.65», — сказал Генич.